Desde hace poco más de un mes la ley antitabaco vuelve a estar sobre la mesa tras la intención del gobierno de actualizarla para crear una nueva, una iniciativa que viene impulsada por algunas de las medidas que se han implantado con la llegada de la pandemia provocada por la covid-19. Por ejemplo, algunas comunidades autónomas no permiten ahora mismo fumar en terrazas, mientras que en todo el territorio no está permitido fumar al aire libre si no se respeta la distancia de dos metros entre las personas. La idea es perfilar los lugares en los actualmente se puede fumar y en los que pasaría a prohibirse, peticiones que algunas entidades médicas y científicas ya han propuesto al ministerio de Sanidad.