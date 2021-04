Dos de cada diez españoles son obesos . Una tendencia al alza que supone un grave riesgo para la salud. Se trata de una enfermedad metabólica, crónica y multifactorial que precisa de un abordaje integral y multidisciplinar. Cuando pensamos en alguien con este tipo de problemas, la cabeza dibuja una morfología de cuerpo determinada, pero esto no siempre es así. ¿Sabías que puedes estar dentro de un peso normal, pero tener una cantidad de grasa tan alta que entres dentro de los parámetros de la obesidad? Es mucho más común de lo que puedas pensar y se conoce como obeso oculto. Hablamos con Paloma Quintana , conocida en redes como @nutricionconQ y autora del libro 'Cocina, come y pierde grasa' para que nos explique este concepto, sus riesgos y nos dé unas pautas para saber si entramos dentro de este grupo de población.

El índice de masa corporal puede mentir

Estar delgado, o parecerlo, no siempre es saludable. "El delgado metafóricamente obeso es aquel que, pese a estar dentro de unos parámetros saludables en el IMC -un sistema cada vez más obsoleto-, su porcentaje de grasa es tan alto en todos los niveles, incluso si hablamos de grasa visceral, que es la más peligrosa, que está poniendo en riesgo su salud" , explica la nutricionista.

El problema de esto es, sobre todo, lo difícil que es de identificarlo si no se acude a un experto. "Como la persona no es consciente de serlo sigue con sus hábitos, no se da cuenta del problema. Está especialmente relacionado con una alimentación poco equilibrada y una vida muy sedentaria, sobre todo esto último, porque la grasa se suele acumular en el abdomen, cuando lo que debería haber es masa muscular".