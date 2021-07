El proceso es extremadamente sencillo. Solo hay que tomar una cucharada de aceite vegetal ecológico y mover el líquido en la boca durante al menos 20 minutos , intentado que la solución recorra bien la cavidad bucal. Después de ese tiempo, se escupe; si disponemos de un raspador de lengua y mejillas , limpiamos bien esas zonas y nos lavamos los dientes. Otra opción es depositar el enjuague en la basura para no contribuir a la contaminación de las aguas.

El doctor Michael Greger es uno de los expertos que está haciendo estudios más rigurosos. En su página web aclara que no recomienda los enjuagues con aceite en todos los casos, pero, haciendo un trabajo de compilación, señala que el oil pulling sí actúa contra las bacterias de la boca. Entre los efectos positivos descritos por este facultativo:

Durante un par de semanas he realizado oil pullings de manera habitual tanto con aceite de oliva virgen extra como aceite ecológico de coco. En mi caso, sí he notado un blanqueamiento dental pasajero (dura unas horas) y unas encías en mejor estado, con tono sonrosado y sin ningún tipo de irritación. Si tuviera que incluirlo en mi rutina diaria, para mí sería un tratamiento complementario a la limpieza diaria y a las revisiones habituales con el dentista, el profesional que realmente puede aconsejar o no la técnica según las condiciones de cada paciente.