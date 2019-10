No saber dónde has puesto las gafas y otros olvidos: cuáles son normales y cuáles deben preocuparte

Recorres tu casa de arriba abajo en busca de tus gafas. Sabes que las habías dejado justo ahí, pero ya no están. ¿Quién no ha sufrido esto al menos una vez? Los olvidos esporádicos forman parte de la vida , el problema viene cuando cada vez son más frecuentes y nos empiezan a preocupar . Hablamos con el psicogerontólogo Javier López Martínez, profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo, para que nos revele qué olvidos son normales y cuáles patológicos .

¿Por qué nos pasa esto?

Despistes más comunes

Es fundamental partir dela premisa de que cada caso es diferente y es muy difícil generalizar. " Los olvidos normales suelen estar relacionados con la inteligencia fluida , que hace referencia a la información que acabas de adquirir como puede ser no recordar una nueva palabra o cómo se utiliza una nueva tecnología que te acaban de explicar", apunta el experto. Totalmente diferente es el caso de la inteligencia cristalizada, que es la de las cosas que llevas sabiendo toda la vida y que no entra dentro de los común que se olviden.

Creer que no has cerrado un grifo, volver a revisarlo y ver que sí lo habías hecho. Seguro que alguna vez te ha pasado. "Es lo que llamamos falsos negativos, y en el caso contrario, falsos positivos – creer que has hecho algo y no –", comenta Javier López.