11 de marzo de 2020. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la COVID-19 como "pandemia", más de dos meses después de que la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notificase una serie de casos de neumonía en la ciudad, relacionados a los pocos días con un nuevo coronavirus. Era el principio del fin de la vida tal y como la conocíamos y el inicio de una pesadilla que ya acumula 79.100 fallecidos en España, según datos actualizados del gobierno, y más de 3 millones en todo el mundo, según el portal Our World in Data. Los errores en la respuesta ya forman parte del pasado y nada se puede hacer para remediarlos, pero el consenso científico es claro: no podemos repetirlos en la próxima pandemia.