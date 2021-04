Echar de menos los besos, los abrazos, las caricias o 'chocar esos cinco' no es ningún capricho. Con esta pandemia lo hemos podido experimentar en nuestras propias carnes. Pero, como casi todo, es la ciencia quien tiene la respuesta. A través del tacto, los humanos obtenemos nuestras primeras impresiones sensoriales, incluso antes de nacer. Tocar y que nos toquen tranquiliza y nos puede hacer felices. Es así desde que venimos a este mundo hasta que nos vamos de él. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando dejan de besarte y ya no te abrazan? Te lo contamos en este vídeo.