Buenas noticias para los diabéticos: crean una pastilla de insulina para evitar las inyecciones

"Normalmente no como nada con azúcar, pero si llega el cumpleaños de mis bisnietos o alguna fecha especial, como la Semana Santa, me tomo el dulce de turno y me pincho un poco más". En su rutina las pruebas de azúcar son diarias y lo tiene todo apuntado meticulosamente con en un cuaderno azul. "Yo prefiero tenerlo en papel y, si el médico me pregunta, poder enseñárselo sin problema". Si le preguntamos un deseo relacionado con la enfermedad, él lo tiene claro: "olvidarme de las agujas". La petición de José está mas cerca que nunca y podría convertirse en una realidad en pocos meses.