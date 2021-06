Marc Donés, hermano de Pau: "No era de dar lecciones, solo vivió como creía que tenía que hacerlo"

"Vivir es urgente". Fue una de los últimos mensajes que Pau Donés nos dejó antes de marcharse. Con apenas un hilo de voz y débil tras intentar luchar contra una enfermedad que le terminó ganando la batalla, el cantante de Jarabe de Palo solo pidió que se siguiese investigando para que la palabra cáncer no volviese a robar años de vida a nadie. Hoy se cumple el primer aniversario de su muerte y su legado está más presente que nunca. Coincidiendo con esta fecha marcada por todos en el calendario, se ha presentado en Madrid ' La camiseta de Pau' , una iniciativa que sirve para dar apoyo y continuidad a la investigación oncológica que él mismo inició en 2018 con 'Jarabe contra el cáncer'.

La respuesta de todos los que han ayudado en el proyecto ha sido brutal. "Si es por Pau, sí" , repetían unos y otros cada vez que les contaban la iniciativa. Estos 365 días no han sido fáciles para la familia de Pau, a nivel emocional esta camiseta les ha ayudado a digerir un poco más su muerte. " Tenemos días mejores y días peores, siempre muy agradecidos por el apoyo que recibimos , pero a veces nos gustaría tener un poco más de intimidad. En mi caso, que estaba todo el día con él, lo echo mucho de menos. Sus mensajes, sus llamadas, incluso las discusiones que teníamos porque yo le ponía los pies en la tierra, la fama no siempre es fácil", asevera con una leve sonrisa.

En la sombra, pero siempre presente, la hija de Pau, Sara, está feliz con este proyecto para recordar a su padre. " Ella prefiere no aparecer, no tiene ganas, pero justo ayer estuvimos hablando con ella y está muy contenta con la presentación y el lanzamiento. Toda la familia se ha volcado mucho, hubo una cosa que nos gustó mucho cuando empezamos el proyecto y es que uno de los objetivos más importantes era transmitir un mensaje, el que nos ha dejado Pau , esa actitud de vida a la que mucha gente está agradecida".

Su positividad, incluso con una sonda nasal y sin apenas fuerzas, como le vimos en el documental 'Eso que tú me das', fue una de las máximas de la vida del cantante. Disfrutar de cada momento, hacerlo hasta el final y, a ser posible con una sonrisa pintada en la cara, con ese optimismo que tanto le caracterizaba. "Era una persona muy transparente, un tío que no engañaba, era como era, para lo bueno y a veces para lo malo. No era de dar lecciones, solo vivió como creía que tenía que hacerlo, empatizando mucho con la gente".