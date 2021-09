En dosis adecuadas, puede utilizarse para tratar algunas infecciones causadas por parásitos internos o externos en personas , no es el caso del coronavirus. Como resulta evidente, no hay pruebas de que la ivermectina sirva para combatir esta enfermedad y, además, su abuso puede resultar perjudicial para la salud.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las agencias de medicamentos no revisan los fármacos solo en función de la seguridad y eficacia, si no en el uso que se le vaya a dar. Es decir, que muchos de los ingredientes inactivos que puedan tener no están evaluados en su uso para personas o "incluyen unas cantidades mucho mayores de las que podemos soportar. De ahí que no sepamos cómo afectarán esos ingredientes inactivos a la absorción de la ivermectina en el cuerpo humano".