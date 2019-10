El sabor perdido por el cáncer se puede recuperar: cómo volver a comer con gusto tras la quimio

El talento 'gastro' al servicio de los enfermos de cáncer

Ana Isabel llevaba meses sin probar su comida favorita: los huevos fritos. Pero el día de su cumpleaños Freixa le hizo el mejor regalo de todos. Un menú de tres platos en el que aunaba los sabores que ella tanto echaba de menos. "Me lo comí todo, probé cada plato y estaba buenísimo. Me emociono al recordarlo, al ver mi cara de satisfacción en el vídeo. Pensaba que no iba a volver a disfrutar de lo que tanto me gustaba: comer", cuenta Ana Isabel con los ojos vidriosos.