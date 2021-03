Si las personas vacunadas contagiaban o no era una de las grandes cuestiones que rodeaban la campaña de inmunización que, desde finales del pasado año, se está llevando a cabo en nuestro país. Virólogos y microbiólogos afirmaban que, pese a que la capacidad de transmisión se vería reducida, todavía era posible. La científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, aseguró en una rueda de prensa que las personas vacunadas contra el coronavirus pueden contraer el virus y pueden contagiarlo a otros aunque no se pongan enfermas o no presenten síntomas, pero su carga viral será menor. Desde la Sociedad Española de Vacunología siguieron la misma tesis y afirmaron que, hasta el momento, no se sabía si los anticuerpos podían parar la replicación del virus en el aparato respiratorio, e incluso si así lo hicieran, que sería extremadamente complicado predecir que una persona no pudiese transmitir la enfermedad. Sin embargo, todas estas dudas parecen quedar ahora resueltas. Ugur Sahin, el fundador de Biontech, el laboratorio encargado de la vacuna de Pfizer, afirma que los primeros datos recogidos en Israel, el país con la vacunación más adelantada, apuntan a que su vacuna covid sí que evita el contagio.