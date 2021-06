Infección leve y carga viral alta: así es el perfil del infectado ya vacunado

Hablamos con Juan, de 62 años, que se ha infectado de covid-19 después de recibir la primera dosis de la vacuna

La infección tras la vacuna es un fenómeno poco común, pero posible

Pese a que no es común, sí es posible. Infectarse tras la vacuna es uno de los escenarios que los investigadores han previsto y que Juan ha vivido. Este nombre es ficticio, pero su testimonio real. Asegura que prefiere no dar su verdadera identidad porque poca gente de su entorno sabe que le ha pasado y no quiere "que cunda el pánico en mi entorno ni entre la gente de mi edad". Vive en una urbanización a las afueras de Toledo, tiene 62 años y dos hijos en la veintena. Le vacunaron con la primera dosis de Astrazeneca el pasado 24 de abril y a mediados de mayo dio positivo en covid. "Estuve de ruta con la moto con mis dos hijos y a los dos días ellos empezaron con síntomas. Enseguida acudieron a hacerse un test de antígenos y ambos lo tenían. En ese momento yo también acudí al centro de salud y sí, ¡el bicho me había pillado después de estar vacunado! No me lo podía creer. Mi mujer, sin embargo, viviendo con nosotros dio negativo. No hay quien lo entienda", nos cuenta.

Infección leve y carga viral alta: el perfil del infectado ya vacunado

Pensar que una vez vacunados, todo se habrá pasado, es, de momento, un poco utópico. Las muertes se reducirán prácticamente a cero y las hospitalizaciones graves, también, pero seguirán existiendo enfermos de coronavirus con un perfil muy diferente al que conocíamos hasta ahora. "La verdad que, igual que mis hijos perdieron el gusto y el olfato, yo fui totalmente asintomático. Un día o dos me dolió la cabeza y poco más. No obstante, tuve que hacer la cuarentena, como si lo hubiese cogido antes de la inyección. Mira que es mala suerte".

Conviene entender que la vacuna no impide al 100% la entrada del virus. Pfizer, por ejemplo, ofrece una eficacia del 95%, pero Janssen da una protección del 67%. Estos porcentajes hablan de protección frente a la infección, si hablamos de enfermedad grave y mortalidad suben y alcanzan, en el segundo caso, el 100%. "El médico me explicó que la vacuna lo que impedía es que desarrollase de forma grave la infección, que para mí iba a ser como un simple catarro y, la verdad, que ni eso. Estaba cansado, es verdad, pero nada demasiado extraordinario", relata al teléfono Juan.

Él no es el único que se ha encontrado en esta situación, le ha pasado incluso a gente a la que se le han inoculado ambas dosis. Este mismo fin de semana ha ocurrido en una residencia de ancianos de Madrid, en la que 21 personas se han contagiado. El primer caso sonado se dio en Badalona. En el hospital Can Ruti, cuatro trabajadores sanitarios se contagiaron después de recibir ambas dosis. Se trataba de infecciones muy leves, pero con una carga viral muy alta, lo que implica que estas personas pueden contagiar. Este fenómeno pese a no ser frecuente sí que es esperable y ocurre con prácticamente todos los medicamentos del mercado, surgen brechas que rompen su protección.

La inmunidad tarda en llegar y habrá que revacunar

Además, esta protección no llega justo después de la vacuna si no que hay que esperar un tiempo, dependiendo de cuál te hayan puesto, para alcanzar cierto nivel de inmunidad, que llega a su máximo tras la segunda inyección (salvo con Janssen que solo es una dosis). "Desde que me vacunaron hasta que me infecté pasaron 22 días y la inmunidad se consigue entre los 21 y 28 días después del pinchazo, puede que en mi caso todavía no la hubiese alcanzado totalmente. Lo que me pareció curioso es que, pasados los diez días de cuarentena, no me repitiesen la prueba, pude salir y volver a mi vida", apunta asombrado.

Esta normalidad que tanto esperamos llegará, pero las fórmulas creadas por los laboratorios no son la panacea y el fenómeno revacunación, como el de la reinfección, lo tendremos presente durante años. Pfizer ya avisó de que probablemente será necesaria una tercera dosis de recuerdo pasados los nueves meses y los expertos insisten en que, de momento, no se sabe por cuánto dura el efecto de las vacunas que se están inoculando.

El jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona, Bonaventura Clotet, asegura que en un año habrá que vacunarse de nuevo y advierte que el margen se puede incluso reducir de llegar más cepas más infecciosas. No obstante, aseguró en una entrevista a RAC1 que "se están desarrollando fármacos muy potentes para tratar a los no vacunados o los vacunados que tengan alguna infección, así como a los reinfectados".

Lo que dicen los estudios de la infección tras vacunarse

Como hemos explicado, aunque este fenómeno no es común, sí que se está analizando tanto a nivel nacional como internacional. Un estudio realizado en centros de mayores en Chicago demostró que un 4,2% de los trabajadores y pacientes se contagiaron de covid durante la investigación (que duró cuatro meses). De ellas solo el 6% de las infecciones se dio en personas totalmente vacunadas y el 23% en los que tenían solo una dosis. En ambos casos los síntomas eran muy leves y ninguno requirió de hospitalización.

Por otro lado, el estudio SIREN, llevado a cabo por el sistema de salud público británico, llegó a la misma conclusión y asegura que la respuesta inmunitaria derivada de la vacuna previene, en gran medida, el riesgo de contagio. Pero pide tener especial cuidado ya que, al ser síntomas leves, los enfermos se pueden llegar a pensar que no contagian y sí que lo hacen, por lo que pueden terminar siendo "un foco de dispersión del virus".

Como la inmunización aumenta el número de personas asintomáticas, el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) pone sobre aviso de los contagios procedentes de personas inmunizadas y pide dos cosas: que no se baje la guardia y que se aumente el ritmo de vacunación para alcanzar la inmunidad de grupo y disminuir así la expansión del virus.