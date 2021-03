¿Qué hacer en los primeros días?

Los injertos capilares son una operación quirúrgica que trasplanta el cabello del propio paciente a las zonas afectadas por la calvicie . Es un procedimiento largo, de aproximadamente seis horas con media hora de descanso, por lo que no es de extrañar que, una vez hecha la intervención, nuestro cuero cabelludo se encuentre en un estado muy sensible y delicado.

Por ello, es imprescindible que en las primeras veinticuatro horas tras la operación guardemos reposo. Es preferible que mantengamos la cinta el mayor tiempo posible y que, sobre todo, no nos toquemos la cabeza. En estas ocasiones, es normal que sintamos algún tipo de molestia, como tiranteces o picores en la cabeza o incluso hinchazones en nuestro rostro, pero no podremos automedicarnos . Al contrario, si sientes demasiado dolor, deberás consultar a tu clínica para que te recomiende un analgésico capaz de mitigar estos problemas.

Durante la primera noche, además, es preferible que duermas en una posición semierguida para no ejercer demasiada presión sobre el cabello recién colocado. Asimismo, es preferible que no utilicemos gorros y sombreros para evitar que se rocen con los injertos. A partir del tercer día, es probable que notemos pequeñas costras y enrojecimientos en la piel de la cabeza, pero no te alarmes: esto significa que los microinjertos están comenzando a cicatrizar, así que no te las arranques.