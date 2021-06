Desde bien pequeños siempre nos han advertido de que debemos conservar una buena postura al dormir, caminar o mantenernos sentados para cuidar nuestra espalda y así evitar dolores que podemos arrastrar durante años y que se agravan con la edad. Ahora bien, ¿sentarnos mal o bien también puede afectar a nuestro estado de ánimo? Parece que a priori no hay relación, pero un estudio de la universidad alemana Friedrich Alexander publicado en Acta Psychologica parece decir otra cosa.

Ahora que gran parte de la población ha pasado de ir cada día a la oficina a trabajar desde casa puede que nuestra postura no sea la mejor. Sí, ya no tenemos nuestra mesa, nuestro ordenador o esa silla que teníamos perfectamente regulada para nuestra comodidad. Aunque durante todo este tiempo hemos ido perfeccionando nuestro lugar de trabajo en casa, la mayoría no tiene los mismos medios en su hogar que en la oficina. Por eso, entre otras cosas, los investigadores han realizado este estudio con 83 personas.