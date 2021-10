El proceso de envejecimiento desigual entre personas sigue siendo un misterio para los científicos que no entienden todavía por qué unos lo hacen peor que otros y desarrollan enfermedades como el alzhéimer, la fibrosis, la diabetes tipo 2 o algunos tipos de cáncer. Parece claro que cada organismo reacciona de una forma al daño que se produce en las células a lo largo de la vida y el reto es conseguir algo que frene esa degeneración. En eso está trabajando un grupo de investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de la Universidad de Leicester (Reino Unido) que han desarrollado un nuevo método para eliminar las células viejas de los tejidos y frenar así el proceso de envejecimiento. ¿Será el futuro de la especie humana?

Parece de ciencia ficción, pero realmente no lo es. Tras meses de estudio, un grupo de científicos ha conseguido diseñar un anticuerpo que funciona como una "bomba inteligente" capaz de reconocer proteínas específicas en la superficie de estas células envejecidas o senescentes, engancharse a ellas y aplicarles un fármaco que las elimina, sin afectar al resto , minimizando así los potenciales efectos secundarios.

Nuestro cuerpo cuenta de serie con unos mecanismos que consiguen que las células dañadas no se dividan y así no se propaguen, es lo que se llama senescencia celular. Esto ayuda a que determinadas enfermedades, como el cáncer, no se expanda.