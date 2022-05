Pese a la investigación, no se conoce la causa exacta de este trastorno y hasta ahora no existía una prueba específica para diagnosticarlo, se hacía descartando otras patologías, de ahí que el proceso fuese tan largo. Sin embargo, el hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, está trabajando en la implementación del RAID-Dx, el primer test diagnóstico no invasivo para diagnosticar esta enfermedad.