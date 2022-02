Parece una obviedad decirlo, pero si hemos pasado una noche con muchos despertares , dando vueltas en la cama, nos levantamos cansados y pasamos el día casi arrastrándonos y con los ojos caídos, con el único deseo de dormir, es probable que no estemos durmiendo lo suficiente y que necesitemos dormir más .

Un adulto necesita unas siete u ocho horas de sueño. No obstante, hay bastantes variables, y el tiempo de sueño necesario no tiene que ser el mismo para una persona que para otra, sin olvidar que la cantidad de tiempo dedicada a dormir varía en función de la edad: no duerme lo mismo un adolescente que un adulto, ni un adulto que un anciano, por ejemplo, porque la necesidad de horas de sueño y descanso varía a lo largo de nuestro ciclo vital. También cuando estamos enfermos necesitamos dormir más, al igual que durante un incremento del trabajo físico y el ejercicio, un embarazo, en época de estudio o cuando sufrimos mucho estrés. Sófocles, el poeta y dramaturgo de la Antigua Grecia, dijo que el sueño es "la única medicina efectiva". ¡Y vaya si acertó!