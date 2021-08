Miedo, pereza, una cuenta bancaria para pocos sustos … Siempre hay motivos para retrasar esa ortodoncia que sabemos que nos devolvería una sonrisa bonita. Y así dejamos que pasen los años. Ricardo, auxiliar de vuelo de 53 años, nunca encontraba el momento de alinear sus dientes . "Me escudaba en la falta de tiempo o dificultades económicas. Estéticamente podía pasar desapercibido, pero me estaba ocasionando mordidas inadecuadas y el dentista llevaba tiempo avisándome de los problemas que pueden traer unos dientes desatendidos, como b ruxismo, caries, gingivitis o periodontitis ", cuenta.

Durante las semanas de confinamiento, la clínica le proporcionó a Ricardo el material suficiente para no interrumpir el proceso recién iniciado y, posteriormente, pudo continuar su plan de visitas. "Me acostumbré bien a usarlos un mínimo de 22 horas diarias y a quitármelos para comer. No me ha afectado ni a la dieta ni a mi vida cotidiana. Enseguida empecé a notar los resultados y estoy ya a punto de verme con esa dentadura que siempre quise".