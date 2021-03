El teletrabajo es una realidad. Las restricciones para frenar el avance del coronavirus ha provocado que cada vez sean más las empresas que deciden apostar por este método de trabajo para reducir el riesgo de contagio. Sin embargo, no todo son ventajas. Al contrario, el trabajo telemático puede causarnos diversas afecciones a nivel físico y mental , especialmente cuando nuestra casa es pequeña y no tenemos espacio para improvisar una oficina.

Crea un buen espacio de trabajo

A la hora de trabajar desde casa, tener un buen espacio de trabajo es fundamental para mantener nuestra salud física y mental. Nada de trabajar en la cama o el sofá. Si no tienes espacio para montar una buena oficina, crea tu propio rincón en el salón, en una zona bien iluminada que te resulte agradable. A la hora de elegir el mobiliario, es mejor que no escatimes en gastos y adquieras una silla y una mesa cómodas .

Mantén una buena postura

Si queremos evitar los dolores de espalda, es fundamental que mantengamos una buena postura. De nada sirve crear un buen espacio de trabajo si luego nos sentamos de cualquier manera. Mientras trabajas, mantén la espalda recta y apoyada en el respaldo de tu silla . Los hombros deben permanecer relajados y los pies tienen que tocar el suelo. Además, es recomendable que no cruces las piernas para evitar problemas en tu sistema nervioso y circulatorio.

Haz pausas

Vigila tu alimentación

Haz ejercicio

Practicar deporte de forma habitual nos ayuda a mejorar la flexibilidad y elasticidad de nuestra espalda y a reducir el riesgo de sufrir una distensión muscular. Si no puedes salir de casa por el horario o las restricciones por el coronavirus, ejercicios como el gato camello, el superman o el puente de glúteos son opciones sencillas que te ayudarán a reforzar tu espalda y que puedes practicar desde el salón de tu casa , tengas o no esterilla.

No obstante, si acabas de sufrir un dolor en la espalda, guarda reposo y no hagas ejercicio hasta que pasen dos o tres semanas. Además, es importante que no cargues con pesos y que sigas las recomendaciones de tu fisioterapeuta.