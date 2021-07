Pero también tienen pensamientos recurrentes y negativos relacionados con su futuro y el hecho de envejecer, al igual que demuestran inseguridad ante un cuerpo que antes creían atractivo y no tienen capacidad para controlar o evitar los cambios físicos de la edad. Además, se ven impotentes ante no poder frenar el proceso natural de envejecimiento y sufren envidias y no asumen las comparaciones con otras personas más jóvenes. Incluso muestran un miedo excesivo ante la fragilidad y el empeoramiento de la salud, depender de otros, estar solos y a no sentirse útiles.