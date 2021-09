Ha pasado ya más de un año desde que la Covid-19 irrumpió en nuestras vidas, pero por fin podemos ver la luz en el horizonte. Con más del 70% de la población vacunada y casi 69 millones de dosis administradas, España avanza hacia la normalidad . A pesar de que el Gobierno todavía no ha dado una fecha para el fin de las restricciones, varias autonomías han comenzado a levantar algunas de las medidas más duras del confinamiento.

Para la doctora García, esta sensación es normal e incluso esperable. “Tras un período de aislamiento donde los contactos sociales disminuyen notablemente y los que se hacen se producen de forma indirecta (vía online o telefónicamente, pero no en persona), es esperable que quedar con nuestro grupo de amigos nos suponga un mayor esfuerzo y nos genere más cansancio , especialmente si tenemos en cuenta que la Covid-19 se puede transmitir por acciones cotidianas”, explica. “La enfermedad sigue ahí y debemos tener presentes las medidas de prevención para evitar el contagio”, añade, por lo que es normal que sintamos este malestar.

En este sentido, la doctora recuerda que la resaca social no es una enfermedad o patología, sino un proceso de readaptación cuyos síntomas desaparecerán conforme se realice este cambio . Al ser un trastorno que afecta a cada persona de forma distinta, no se puede dar una fecha concreta para el fin de este proceso de reajuste, aunque sí se pueden dar recomendaciones para intentar superarlo.

En este caso, la doctora hace hincapié en la importancia del ejercicio de reflexión y de descubrir qué es lo que nos funciona a cada uno de nosotros. “No hay que asumir como propias las necesidades de otras personas”, sentencia. Además, afirma que es probable que necesitemos establecer límites con nuestro entorno para poder superar esta resaca social, ya que no todo el mundo puede entender nuestras necesidades. “Es importante establecer límites de forma asertiva, clara y directa , pero sin atacar o juzgar a los otros”, explica. De este modo, evitaremos sentirnos presionados y cansados, dos aspectos que pueden afectarnos a la hora de relacionarnos con los demás.

El proceso de readaptación no tiene por qué ser lineal. A la hora de volver a relacionarnos con nuestros contactos, es probable que algunas veces nos resulte agotador y otras, fácil. Esto no significa que hayamos retrocedido, sino que es algo perfectamente normal que demuestra que el proceso sigue activo. Por ello, no te desanimes. Sé realista y compasivo contigo mismo: el cambio llegará antes o después si te lo propones.