Rinoplastia ultrasónica, la cirugía del futuro para modificar o corregir la estructura de la nariz

Sin embargo, para la segunda se emplea la cirugía ósea ultrasónica para trabajar el hueso de la nariz, una tecnología específica y muy avanzada basada en los ultrasonidos que reporta numerosas ventajas con respecto a la intervención convencional. La rinoplastia ultrasónica es mucho más precisa gracias al instrumental empleado. La fractura del hueso de la nariz es muy exacta y controlada e incluso puede no ser necesario fracturar el hueso, reduciendo enormemente la inflamación y las molestias en el proceso de recuperación. Esta es una de las razones por las que también se conozca como rinoplastia sin fractura de hueso .

Ventajas de una operación de nariz ultrasónica

Una vez terminado este tiempo, podrás continuar con tu vida diaria como lo has hecho siempre, teniendo en cuenta que no puedes realizar grandes esfuerzos al principio, necesitando esperar mínimo un mes. También hay que tener en cuenta que no es recomendable utilizar gafas durante esta última etapa.