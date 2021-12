A pesar de que este síndrome no aparece recogido en los manuales de clasificación de enfermedades mentales y de que no haya cifras oficiales sobre su presencia entre la población, no son pocos los ciudadanos que lo padecen . De hecho, aquellos pacientes que han sufrido depresión son propensos a padecer este blues de Navidad y a empeorar su trastorno durante esta última etapa del año.

Asimismo, es recomendable que no compares tu situación con las de otras familias y que no participes en el consumismo navideño si no puedes o quieres. La felicidad, a fin de cuentas, no está en los objetos, sino en el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos.