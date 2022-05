Los siete casos confirmados de viruela del mono y los 24 sospechosos han hecho saltar todas las alarmas. Esta enfermedad estaba, en palabras del consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, "prácticamente erradicada" tras darse algunos casos en los años 70 y un brote en 2003 . Sin embargo, ahora vuelve a preocupar porque también se han visto casos en Reino Unido, donde ya se ha elevado la cifra a nueve, y en Portugal. Por el momento, no se prevé que el brote vaya a crecer de forma descontrolada , pero ante la posibilidad de que aparezca algún caso más, te contamos qué debes hacer si crees que puedes estar contagiado.

Si consideras que puedes tenerlo, lo primero que debes hacer es aislarte y en ese momento acudir a un servicio de Urgencias . Allí te mantendrán en aislamiento y te harán unas pruebas para obtener una confirmación microbiológica que será la que determinará si tu caso es finalmente positivo o no.

Puedes estar en riesgo si has tenido vínculo estrecho con una persona contagiada en los 21 días anteriores a que iniciase los síntomas, si has mantenido relaciones sexuales o si has viajado a África Occidental o central en las tres semanas anteriores al comienzo de los síntomas.