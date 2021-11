Once años. Es el tiempo que ha pasado desde que Ana Rosa superó por primera vez un cáncer de mama. Pese a que, en aquel entonces, en 2010, no se retiró del programa que presenta, esta vez sí va a hacerlo. “Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató”, explicaba en directo antes de abandonar el espacio. Pese a que las recaídas son más habituales en los cinco primeros años tras la remisión, no se pueden descartar y por ellos los screening mamarios son fundamentales. La doctora Isabel Calvo, oncóloga de la Sección de Tumores de Mama de MD Anderson Cancer Center Madrid nos explica la importancia de pedir una tomosíntesis, en lugar de una mamografía, en las revisiones anuales.