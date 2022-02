Si hay una enfermedad asociada a la pobreza y a la falta de higiene es la sarna, una de esas afecciones que creíamos desterrada del mundo civilizado. Sin embargo, un tuit y un vídeo subido a Tik Tok vuelven a ponerla de actualidad. Que alguien pueda contraer sarna probándose un pantalón es poco probable, pero no imposible. Esto no implica que estemos ante una plaga de sarna , aunque, según parece, se trata de otro de los 'regalos' de la pandemia.

Pese a ser tan antigua como el hombre , y a diferencia de otras patologías cuyos síntomas tenemos integrados, no estamos familiarizados con ella, nos auto-diagnosticamos con todo tipo de productos y esto hace que el ácaro sobreviva haciéndose, incluso, más fuerte. Conocerla más nos hará atacar cuanto antes el problema.

Al ser tan contagiosa, se recomienda que toda la familia o entorno cercano de la persona contagiada se trate con los medicamentos, normalmente tópicos, recomendados por el médico. La sarna no cursa con fiebre , a no ser que haya una infección bacteriana añadida.

Si has tenido sarna anteriormente, los signos y síntomas se pueden desarrollar algunos días después de la exposición. Si nunca has tenido sarna, los signos y síntomas pueden tardar hasta seis semanas en aparecer. Puedes contagiar la sarna incluso cuando no presentas signos y síntomas.