Todos hemos recurrido alguna vez a los famosos protectores de estómago. Esas pastillas milagro a las que echamos mano ya sea porque nos vamos a pegar una comilona copiosa, porque nos queremos tomar unas copas con colegas o en un tratamiento con antibióticos para evitar que nos sienten mal. Algo así como un salvavidas para el estómago, que, aunque es genial – y de eso no cabe ninguna duda -, no conviene abusar. La nutricionista y química Ángela Quintas, autora del libro '¿Por qué me duele la tripa?' nos explica por qué no hay que tomarlo tan a la ligera y las alternativas naturales para proteger tu estómago.