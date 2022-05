"Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo" dice el refrán popular. Aunque el tiempo todavía nos puede sorprender en las próximas semanas, no parece que vaya a volver el frío y la lluvia al menos en la mayoría del país, más bien al contrario, seguiremos con tiempo caluroso por encima de los 20 grados y superando los 30 en muchas zonas. Esto nos ha hecho sacar la ropa de verano de un instante a otro sin dejar demasiado espacio al entretiempo, también tirar de crema solar para proteger la piel del sol, aún de un tono claro fruto del invierno. Y llega la pregunta, ¿se puede usar el protector solar del año pasado o uno que esté caducado?

Ante el calor y los rayos del sol acudes a uno de los botes de crema solar que tienes en casa y lo revisas para ver si están bien para usarlos antes de comprar uno nuevo. Puede que la fecha de caducidad que marca el recipiente ya se haya pasado o que la textura de la crema no te convenza, entonces debes tener cuidado, ya que pone en peligro a tu piel.

De esta manera, hay que fijarse siempre en la fecha de caducidad que marca, aunque ni siquiera lo hayamos abierto, pero también en el PAO (Period after openning), el periodo en el que la crema solar pierde utilidad desde que se abre el bote. Además, una textura, color u olor extraño nos puede hacer saltar las alarmas sobre su mal estado aunque no esté caducada.

¿Qué pasa si utilizar una crema ya caducada? En principio no tiene que afectar de forma negativa o perjudicial a tu piel, pero su efectividad no es la misma. En este sentido, tendremos la falsa sensación de protección cuando realmente no nos está protegiendo de los rayos solares, pudiendo sufrir quemaduras en la piel tras una larga exposición al sol. En casos más aislados, la crema podría causar reacciones alérgicas, por lo que habría que retirar con agua la crema de la piel.