Estanislao Nistal, virólogo: "Tendremos una sexta ola"

La incidencia sigue siendo el termómetro de la pandemia y continúa bajando diariamente desde la última semana. Después del pico de contagios de la quinta ola, parece que la situación va mejorando y también es más favorable de la que teníamos a comienzos de septiembre de 2020, cuando los datos superaban los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, no podemos relajarnos.

Algunas de las voces más autorizadas de la pandemia han empezado a contemplar la posibilidad de que en las próximas semanas llegue sexta ola cuando la quinta poco a poco se va aplanando. El cambio de estación, de costumbres y la vuelta a colegios, institutos y universidades es el caldo de cultivo perfecto para un nuevo repunte . "Claro que es posible que haya una sexta ola, eso sí, seguramente se parezca más a la quinta y menos a las anteriores. Con el avance de la vacunación deberíamos encontrarnos con una incidencia no tan alta y también con una disminución del número de fallecidos" , nos explica el virólogo.

Como ya hemos visto a lo largo de este año y medio, el virus ha evolucionado y con él la tipología de las olas. " Se van a ir transformando cada vez más en las olas epidémicas de los coronavirus estacionales a medio y largo plazo. Aunque no se sabe cuántas personas podrían infectarse, se espera que en nuestro país sean menos que en la quinta ola", asegura Nistal.

Pese a que el ritmo de vacunación es España ha sido bueno, la famosa inmunidad colectiva, esa que íbamos a alcanzar con el 70% de la población inoculada, no ha tenido el efecto esperado. Esto, en cierta medida, es porque las vacunas actuales no protegen contra la infección, lo hacen frente a la enfermedad grave y el virus sigue entrando, mayoritariamente, a través de quienes no están vacunados.