En las etapas tempranas de este cáncer, es decir, cuando es pequeño y se encuentra únicamente en la vejiga, el sangrado no va acompañado dolor ni ningún otro síntoma, a diferencia de lo que ocurre con las infecciones . Y tampoco tiene por qué producirse a diario, por lo que es importante vigilar una vez que se sangra si es recurrente cada cierto tiempo , aunque pasen meses.

No obstante, desde la Sociedad Americana del Cáncer recuerdan que la presencia de sangre no tiene que estar relacionado directamente con esta enfermedad y que puede deberse "a otras afecciones, tal como infección, tumores benignos (no cancerosos), cálculos renales o en la vejiga u otras enfermedades renales benignas". De ahí que sea muy importante acudir al médico en cuanto pase.