Los síntomas que diferencian a Ómicron de las anteriores variantes de la covid-19

Ahora, la doctora sudafricana Angelique Coetzee, la primera en alertar de esta nueva cepa, asegura que los pacientes que la padecen tienen una sintomatología diferente. Asegura que entre los casos confirmados había jóvenes con intensa fatiga, así como una menor de seis años con el pulso acelerado. No obstante, ninguno de los pacientes sufrió pérdida del gusto o del olfato. "Sus síntomas eran diferentes y más leves de los que había tratado antes. No se observa la pérdida de olfato o gusto, pero sí un extremo cansancio, sequedad de garganta y en algunos casos, síntomas de resfriado. No hemos hospitalizado a nadie aún. He hablado con otros colegas y el panorama es el mismo en todo el país", explica la doctora en al BBC.