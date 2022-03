Día Mundial del riñón: José Corbacho, Steven Spielberg y otros famosos que han sufrido problemas renales

“Hace tres años me comunicaron que mi insuficiencia renal crónica me llevaría a tener que pasar por un trasplante de riñón . Y ese momento ha llegado”, escribió en su publicación de Instagram, donde acumuló más de 100.000 reproducciones y aprovechó para reivindicar la importancia de la Sanidad.

Durante una emotiva entrevista con la revista Self publicada en 2018, la actriz relató cómo le afectó esta segunda operación, y confesó que incluso se había planteado quitarse la vida. “Había pasado 26 años siendo siempre una carga, cuidándome siempre, haciendo que me cuidaran porque siempre he tenido problemas de salud. Es un sentimiento de indefensión. Cosas como esta pueden ser muy duras para una persona”, relató. “Cuando una segunda persona de tu familia, alguien a quien se supone que tienes que cuidar, tu hermano pequeño, te da una nueva oportunidad en la vida, da miedo porque no quieres fallarle”.