Septiembre ya está aquí. Ahora toca hacer borrón y cuenta nueva. Hasta que llegue el año nuevo, ¿por qué no plantear nuevos objetivos de cara al nuevo curso? Por ejemplo, hacer más ejercicio para estar en forma. En caso de no ser capaz, siempre puedes recurrir a todos esos complementos deportivos que venden en gimnasios y tiendas especializadas. Esos productos prometen mejorar tu rendimiento, prevenirte de lesiones o reducir la fatiga. ¿Cuánta verdad ha en todo esto? José Manuel López Nicolás, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y Vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, analiza en el vídeo algunos de los suplementos deportivos más populares.