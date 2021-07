Más de seis meses en pleno proceso de vacunación y aún hay dudas sobre lo que podemos, o no, hacer antes y después del pinchazo. Prácticamente la mayoría de la población mayor de 70 años tiene la pauta completa, mientras que la franja entre 50 y 69 progresa para conseguir la inmunidad con las dos dosis y ya se ha comenzado la inoculación a los más jóvenes. Al ir a por ese primer o segundo pinchazo hay dudas , más ahora que estamos en pleno verano y la vacuna nos puede pillar de vacaciones. Y una de las preguntas más frecuentes es si después de ponérmela puedo ir a la playa o la piscina y tomar el sol . ¿Hay contraindicaciones?

Ya hace unos meses surgía la duda de si tras la inoculación se podía ir a celebrar la vacuna con unas cañitas o un vino. Entonces los expertos recordaban que el alcohol debilita el sistema inmune, por lo que aconsejaban retrasar esas cervezas. Y pese a que no hay una contraindicación específica, esa recomendación sigue manteniéndose porque no se aconseja la mezcla de alcohol con medicamentos, y la vacuna no deja de ser uno.