El 3+2, una fórmula para comer mejor

Sin embargo, a pesar de los infinitos beneficios que pueden aportar las frutas y verduras a nuestro organismo, son muy pocas las personas que basan su dieta en este tipo de alimentos . Y es que, tal y como recoge el estudio de la AHA, solo uno de cada diez adultos come la cantidad recomendada por los expertos en salud.

¿Cuáles son las frutas y verduras más beneficiosas?

Además, el estudio desveló que no todas las frutas y verduras tienen las mismas ventajas para nuestro organismo. De este modo, el consumo de verduras ricas en almidón, como el maíz y los guisantes, y de zumos de frutas y patatas no se asoció con un menor riesgo de sufrir una enfermedad, mientras que la ingesta de frutas verduras ricas en vitamina C como la zanahoria y los cítricos y de verduras como las espinacas, la lechuga o la berza si pueden reducir el riesgo de que suframos una enfermedad crónica, por lo que, si queremos mejorar nuestra dieta, sería preferible que nos decantemos por este segundo grupo.