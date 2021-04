Hasta ahora estaban en tierra de nadie . Con Moderna y Pfizer administrándose a los mayores de 80 años y AstraZeneca entre los 60 y los 69, los adultos comprendidos entre estos rangos de edad, no han optado a las vacunas. Algo que va a cambiar el 14 de abril. 300.000 dosis de Janssen llegarán a nuestro país en un lote con el que se espera acelerar y mucho la inmunización . Las previsiones del Ministerio de Sanidad es que España recibirá hasta 5,5 millones de viales de este suero entre abril y junio. Te contamos todo lo que necesitas saber de esta vacuna: su eficacia, las dosis, los efectos adversos y los medicamentos con los que no se puede complementar.

Primera monodosis: más vacunas en menos tiempo

Sin analgésico previo

Sanidad avisa de que no se recomienda el uso de analgésicos antes de la vacunación, como sí ocurría con AstraZeneca. La ficha técnica del laboratorio indica que, aunque sí que pueden tomarse para el tratamiento sintomático de alguna reacción adversa, subraya que "al no disponer por el momento de datos sobre el impacto de esta medicación sobre la respuesta inmune, no se recomienda su uso profiláctico antes de la vacunación".