La trombosis que paraliza AstraZeneca

Aunque en un principio se achacó a un posible lote defectuoso, finalmente no ha sido así, siendo el pasado fin de semana cuando se han notificado los principales casos de trombos, solo uno en España a la espera de si se dan más o no en los próximos días. El caso es que la trombosis venosa cerebral no es muy frecuente en población general, pues se asocia con la disminución del número de plaquetas en sangre, activando el sistema de coagulación provocando una obstrucción en las venas cerebrales.