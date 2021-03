El sistema de vacunación funciona de la siguiente manera: a ti te citan por SMS indicándote la hora, el día y el centro de vacunación al que acudir. Sin embargo, como hay gente que falla y las dosis descongeladas no se pueden guardar, aunque no estés citado puedes ir a hacer cola por si sobran y así no desperdiciar ninguna. De esta forma, yo conseguí vacunarme en un centro que estaba a una hora de mi casa, mucho antes de lo que me tocaba.