¿Agiliza o lo convierte en caótico?

Este modelo lo aplican los países alegando que, una vez protegida la población de riesgo alto, es una forma de agilizar la vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño y, más aún, teniendo en cuenta que durante los próximos meses los desplazamientos aumentarán vertiginosamente. Es una forma de asegurarse que no disminuya el ritmo de vacunación y que no se desperdicien las dosis de la la gente no se presente debido a estar fuera de su lugar de residencia.