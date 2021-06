Las personas vacunadas con pauta completa no tendrán que hacer cuarentena

Te contamos cuáles son las excepciones y qué medidas concretas sí se deben tomar

Sanidad recomienda evitar el contacto con personas vulnerables y no vacunadas

El 'megabrote' de Mallorca, que ha dejado ya a 1.7000 afectados, bien por ser positivos o bien por tener que permanecer aislados, ha disparado todas las alarmas de lo que nos espera en verano. Con los mayores ya vacunados y las comunidades poniendo dosis a los treintañeros, el principal problema son los jóvenes que, tras un año y medio de restricciones severas, piensan en este verano como el de la libertad, especialmente aquellos que les coincide con su mayoría de edad. Si tus hijos se encuentran en esta situación, puede que estés preocupado por si, a la vuelta de sus escapadas veraniegas, vuelven contagiados. Te contamos qué hacer en esa situación, si tras el contacto estrecho debes hacer cuarentena y los pasos a seguir.

¿Cuarentena? Depende de si tienes la pauta completa o no

Se considera que has tenido un contacto estrecho con una persona si has estado con ella a menos de dos metros, sin mascarilla y durante más de 15 minutos (desde 48 horas antes de que inicie los síntomas o se realice la prueba diagnóstica). Cumplir estos requisitos es realmente sencillo cuando convives con tus hijos en la misma casa ya que los síntomas, desde el contagio, suelen tardar en aparecer y puede que no se den hasta días después del final de las vacaciones.

Hasta hace unos días, la norma del Ministerio de Sanidad establecía que había que quedarse en casa y hacer la cuarentena tanto si estabas vacunado como si no lo estabas. Sin embargo, ahora la renovada estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, aprobada en el último Consejo Interterritorial, asegura que los vacunados con pauta completa que hayan sido contacto de riesgo con un positivo no tendrán que permanecer diez días en casa, no será así para los que tengan solo una dosis. También se libran de la cuarentena aquellos que hayan pasado la covid-19 en los seis meses anteriores al contacto estrecho.

Medidas para los vacunados con contacto estrecho

Pese a que no será necesario un confinamiento domiciliario severo si que se deben tomar algunas medidas de prevención. De acuerdo con el documento, "se les hará una PCR al inicio y otra a los 7 días del último contacto con el caso confirmado". Y, además, recomiendan que se evite el contacto con personas vulnerables y no vacunadas. ¿Y qué pasa si me niego a hacerme las pruebas? En ese caso la cuarentena de diez días sí será de obligado cumplimiento.

Otra de las excepciones que se marca la norma es que, si tu hijo está contagiado con una cepa diferente a la británica, es decir con la sudafricana, brasileña o danesa, sí es necesario recluirse en el domicilio ya que, por el momento, se desconoce la efectividad de las vacunas frente a estas cepas. Por último, también habrá que confinarse en el caso de que seas una persona con inmunodepresión por mucho que tengas la pauta completa.

Aunque el plan recoge, excepciones aparte, que no hay necesidad de hacer cuarentena con la pauta completa, a estos contactos estrechos sí que se les recomienda el uso de mascarilla en interacciones sociales, no acudir a eventos masivos (ya permitidos) y vigilar la posible aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.