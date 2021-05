Cinco millones de personas ya han recibido la pauta completa de la vacuna y se espera que durante este mes se pegue el acelerón definitivo con la llegada de más dosis. Por ahora, Sanidad sigue en el proceso de inmunizar a todos los mayores de 60 años y trabaja en una estrategia a seguir para los que se encuentran en la cincuentena que, recordemos, no serán inoculados con Astrazeneca. Sin embargo, Miguel Ángel tiene 59 años, vive en Madrid y ha sido citado para vacunarse mañana en el Wizink Center. No tiene ninguna enfermedad previa y está encantado de recibir su dosis. El de Miguel Ángel no es un caso aislado. Te contamos cómo es posible que se dé esta situación y cuándo empezará, de verdad, el turno de los de 50 .

Los 59, ¿el limbo de la vacunación?

Esto ha ocurrido en cada grupo , en todos ha habido casos. Lola tiene 65 años y en Toledo, donde vive, se está vacunando a los que tienen entre 60 y 65 años. Sin embargo, ella acudió en uno de los llamamientos para personas de esa edad y no consiguió su dosis. No estaba en el listado. Ella también cumple en septiembre y, por lo tanto, se le considera dentro del grupo de 66 a 69.

¿Cuándo empiezan de verdad con los de la cincuentena?

Sin embargo, el principal problema es que las comunidades van a ciegas ya que no hay una estrategia clara sobre lo que hacer esta población por parte del gobierno central. Las últimas indicaciones son que "recibirán la vacuna que se considere en función de la disponibilidad, el contexto de la pandemia y las evidencias", pero no hay nada establecido sobre el uso de Janssen en este colectivo aunque, a priori, no hay nada que no recomiende su uso en esta franja de edad.