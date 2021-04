El estudio

Se podría pensar que se trata de un estudio pagado por alguna de las empresas comercializadoras de medicamentos contra la disfunción eréctil, de no ser porque el Instituto responsable del estudio, el Karolinska Institutet, fundado en 1810, es uno de los principales centros educativos universitarios del mundo en el campo de la medicina. También la revista donde se ha publicado, el Journal of the American College of Cardiology, tiene una excelente reputación.