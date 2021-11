Vin Diesel, Russel Crowe y otros famosos que han sido criticados por sus kilos de más

No conozco a nadie que esté en forma, sin un gramo de grasa, que coma lo que le apetezca y nunca haga ejercicio físico. La publicidad, la visita semanal al supermercado, la vida social… a nuestro alrededor nos atacan las calorías. Se hace difícil resistirse al placer del chocolate después de cenar o al de las cañas con los amigos. Todo engorda y a todo el mundo, tanto a los trabajadores normales como a los actores de contratos millonarios.

El 18 de julio Vin Diesel, el actor que se hizo super conocido gracias a protagonizar la saga de las películas de Fast & Furious, cumplió 54 años. Por ello, este verano eligió la costa de Italia para pasar las vacaciones con su familia y allí fue fotografiado en un barco, en bañador y sin camiseta . No enseñaba el torso al que nos tiene acostumbrados ni presumía de su llamativa forma física habitual sino la típica pequeña barriga de comer y disfrutar comiendo.

View this post on Instagram

Seguramente ha apartado por un tiempo su rutina diaria de ejercicios. En este caso, parece que la mayoría de sus seguidores de redes sociales le han elogiado y animado a descansar y a disfrutar de sus días de asueto. También le han agradecido el que se muestre sin complejos y que no se esconda durante las vacaciones. Por supuesto, otros, aunque no tan numerosos, no le han “perdonado” y le han criticado por subir de peso.