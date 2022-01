No hay mucho misterio, más allá de lo que todos nos podemos llegar a imaginar. Para Zé Roberto, la clave para mantenerse en forma más allá de los 45 años, superado el vacío de la retirada y de la rutina deportiva, es seguir constante en el entrenamiento diario. Nada de excusas ni descansos, ni siquiera en fechas tan propicias para ello como Navidad. Así daba la bienvenida al año el exfutbolista, en una clara consigna que viene a rezar aquello de 'sin dolor no hay gloria'.

Además de la constancia en el entrenamiento, todo se basa, a su vez, en mantener una rutina vital alejada de los vicios. Una vida lo más parecida a su etapa profesional, al fin y al cabo. En una entrevista concedida hace algún tiempo a DPA, Zé Roberto explicó que su vida no ha cambiado tanto desde que ya no se dedica profesionalmente al fútbol. "No tengo vicios. No bebo bebidas alcohólicas, no fumo, me alimento muy bien, duermo bien. Tengo mi familia que es mi seguridad", adujo.