No todas son iguales y un bajo aporte calórico no significa que el producto sea bueno, como uno alto tampoco quiere decir que sea malo. Por ejemplo, las 100 calorías de unas tortitas de maíz envasadas son infinitamente peores que las 160 que te aporta un aguacate. Un ultraprocesado no se puede comparar con una fruta y las autoridades sanitarias lo saben.