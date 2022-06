Ocho de cada diez personas fracasan en su intento de bajar de peso cuando se ponen a dieta. Sin embargo, cada vez son más las que lo intentan, un 44% de los españoles han subido de peso desde que empezó el confinamiento y ahora les cuesta desprenderse de esos temidos kilos de más que, recordamos, no son solo un tema estético sino de salud. El problema que suelen tener los regímenes de adelgazamiento es la frustración que traen consigo y no es por falta de fuerza de voluntad, hay factores genéticos y físicos que nos predisponen a conseguir o no el objetivo. Te lo contamos.