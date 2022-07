La base de esta técnica es sencilla. Colocar la pieza directamente sobre las brasas, sin poner ningún tipo de rejilla ni parrilla. Sirve para preparar tanto carne como pescado y para evitar que se queme hay que emplear maderas determinadas. Las más recomendables son las duras, como el quebracho argentino o la encina . Una vez que están prendidas y listas hay que aplanarlas, para evitar que entre el oxígeno entre ellas, de tal forma que no haya llama.

Una vez lista, conviene sacarla del fuego con unas pinzas de mango largo y sacudir bien las brasas pegadas. Puedes ayudarte de un cepillo de cerdas duras que te ayude a eliminar las cenizas, pero ¡ojo!, que no sea el mismo que utilizas para limpiar la barbacoa o los instrumentos de la misma.

Nos obstante, añade que, como con todo, el problema no viene de tomarlo esporádicamente, una o dos veces en verano, sino que se recomienda no hacerlo con frecuencia ya que no es la mejor opción para la salud. “Además, suele emplearse con carne roja y ya sabemos cuál es la recomendación de la OMS y de los expertos al respecto, hacerlo lo menos posible”.