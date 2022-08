El poder de la microbiota: "No somos lo que comemos, sino lo que somos capaces de digerir"

Tras mi primer libro ('Fermentación') he estado varios años dando ponencias, cursos y tratando con muchas personas que tenían verdaderos problemas en el sistema digestivo . Buscaban una solución en los alimentos fermentados para mejorar su microbiota. Esto me ha hecho especializarme en estudiar qué comen nuestras bacterias . Así, me di cuenta de que es tan importante añadir alimentos fermentados para generar una mayor biodiversidad como también alimentar a las bacterias que ya tenemos en nuestro sistema digestivo. Hay alimentos específicos o formas específicas de cocinar que hacen este trabajo. Añadiéndolos a nuestra dieta, puede generar un lugar en el que nuestras bacterias se sientan felices y puedan habitar y hacer el trabajo para el que están preparadas , que es la digestión de los alimentos y, en consecuencia, la creación de ciertos nutrientes imprescindibles para el ser humano.

Yo llevo cuidando mi alimentación desde que era muy pequeña. Mi abuela era una super-cocinera y, de hecho, el libro está dedicado a ella. En mi casa nunca entraron productos prefabricado s, así que me siento una privilegiada. Ahora bien, han pasado cientos de personas por mis cursos, charlas y formaciones y he visto cambios increíbles . Personas que pensaban que estaba todo perdido y que desde jóvenes estaban con medicaciones de por vida han conseguido darle al cuerpo una información adecuada y recuperar la salud o como mínimo mejorarla ampliamente. Hay que probarlo con uno mismo para ver el cambio y en seguida vas a notar más energía y poco a poco simplemente comienzas a sentirte mejor .

Ya llevaba bastantes años dedicada a la relación del mundo de la cocina con la salud y todo me llevaba al mismo lugar. No importa lo que comas, si no eres capaz de digerirlo, es como si nada. Así que me parece que en cualquier patología o mal estar en nuestro organismo, la base es la alimentación. Esto no significa que sea lo único, pero si es la base de la pirámide. No somos lo que comemos, sino lo que somos capaces de digerir. Poco a poco, cada vez fueron apareciendo más estudios sobre microbiota y esto ha sido una auténtica revolución, en la que se han ido confirmando cosas que hacía ya tiempo que estaba observando. Cuando esto sucede, el interés va aumentando y acaba siendo, como es mi caso, en mi actividad principal.