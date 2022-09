Cesta de la compra barata (y sana): trucos de nutricionista para comer bien y ahorrar

Seguimos a vueltas con la cesta de la compra. La subida de precios es una realidad que afecta mucho a las familias y, mientras que los supermercados deciden si van a bajar o no los importes de sus alimentos, debemos cambiar los hábitos para adaptarlos a nuestro bolsillo. La polémica oferta de 30 euros de Carrefour ha indignado a los usuarios y, también, a los nutricionistas. La falta de productos frescos y el elevado número de procesados muestra que no se trata, en ningún caso, de una opción saludable, ni tampoco representativa para las necesidades habituales de una familia. Todo esto en un contexto en el que el 53% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, el 15,5% hipercolesterolemia y casi dos de cada diez tienen el colesterol por las nubes. Hablamos con la nutricionista Carlota Martín Maestro, farmacéutica y dietista de Farmacia Alameda para que nos explique qué alimentos debería incluir una cesta saludable para que no se nos vaya demasiado de precio.