A veces una ensalada la convertimos en una bomba calórica más indigesta que un guiso caserito. Desde Uppers vamos a repasar qué ingredientes no debería incluir tu ensalada si quieres que sea saludable .

Salsas industriales, picatostes, embutidos, cebolla frita envasada… añaden calorías y grasas saturadas a la receta y no se trata precisamente de alimentos con un interés nutricional para nuestro organismo. Lo normal es que sean ultraprocesados que además incorporan demasiada sal o azúcar.

El resultado es una ensalada cuyas hojas de lechuga y rodajas de tomate son los únicos componentes sanos y acaban teniendo poco protagonismo. La publicidad también provoca que esos ingredientes tan poco nutritivos, grasos, hipercalóricos, azucarados y salados se incorporen al menú al mismo nivel que unos berros, una zanahoria rallada, un huevo duro o atún al natural. Nada más lejos de la realidad. En caso de añadirlos habría que hacerlo en mucha menos cantidad y bien seleccionados para no arruinar un plato que pretende ser ligero.

Es cierto que un buen embutido es riquísimo y aporta a la dieta proteínas, hierro y vitamina E, pero a veces sus ingredientes no son en absoluto saludables por el hecho de ser una carne procesada rica en grasas saturadas, colesterol, calorías, sal y aditivos como por ejemplo el bacon . Por ejemplo, la OMS recomienda no exceder su ingesta semanal de los 200 gramos. Por tanto, si se elige añadir jamón de york a una ensalada, lo conveniente es que sea el mejor, de categoría extra y utilizarlo de forma ocasional. Por otra parte, siempre es más adecuado apostar por un buen jamón ibérico y la pechuga de pavo o de pollo al natural con el mínimo número de ingredientes en su proceso de elaboración.

La miel es muy rica sin embargo nunca se debe abusar de ella. Es más nutritiva que el azúcar blanco, pero no es saludable porque se compone de un 8% de agua y un 82% de azúcares, la mayoría libres. Esto convierte a la miel en calorías vacías. Los siropes suelen contar con muchos más azúcares que además son añadidos. Los nutricionistas recomiendan que es más aconsejable utilizar fruta fresca de temporada, como sandía, manzana, melón, mango, cerezas o fresas para endulzar los aliños. También se comercializan frutas deshidratadas con un contenido en nutrientes parecido a la fruta fresca. No obstante, son más calóricas por su mayor contenido en azúcar y aportan menos vitamina C porque se pierde en el proceso de secado.